Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок четверга, 9 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,20 гривні (-6 копійок), а продаж по 43,73 гривні (-1 копійка).
  • Купівля євро проходить по 50,40 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,16 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,49 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,60 гривні (без змін).
  • Натомість купівля євро проходить по 50,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 50,91 гривні (+4 копійки).

Який курс в обмінниках?

  • За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,70 гривні (-12 копійок), а продають – по 43,65 гривні (-8 копійок).
  • Євро купують по 50,43 гривні (-4 копійки), а продають – по 50,01 гривні (-3 копійки).

Що буде з валютним ринком у II кварталі та перед Великоднем?

  • Сергій Мамедов розповів для 24 Каналу, що протягом квітня-червня фінансова ситуація в Україні може бути нестабільною. Пов'язано це зі світовою економікою та геополітичною ситуацією. Водночас різких потрясінь на ринку валюти чекати не варто. Завдяки політиці "керованої гнучкості" від Нацбанку, ситуацію вдасться контролювати.

  • Експерт також прогнозує, що у II кварталі 2026 року долар коштуватиме від 44 гривень до 45,5 гривні. А курс євро коливатиметься в межах від 51 гривні до 52,5 гривні.

  • Водночас Тарас Лєсовий розповів, що наближення Великодня теж впливає на валютний ринок. Так, частина громадян продає свої валютні заощадження, щоб підготуватися до свят. Однак ажіотажу бути не повинно, а вплив ситуації можна буде простежити в обмінниках. Це так званий великодній ефект, коли ціна купівлі долара опуститься до 43,5 – 43,75 гривні.