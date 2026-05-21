Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 21 мая торгуется по 44,22 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 20 мая. Официальный курс евро составляет 51,30 гривны, следовательно его цена также выросла на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот 22 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,23 гривны (+1 копейка) – новый исторический максимум;

евро – 51,30 гривны (без изменений).

Интересно! Предыдущий рекорд американская валюта установила 21 мая (44,22 гривны по курсу Нацбанка), а до того – 13 марта (44,16 гривны).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,98 гривны , а продажа – по 44,43 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,10 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,74 гривны, а продажа – по 44,11 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 20 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,72 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,45 гривны , а продажа – по 51,63 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,36 гривны, а продажа – по 51,82 гривны.

Что происходит с гривной сейчас?

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что гривна продолжает постепенно и контролируемо ослабевать по отношению к доллару в Украине.

Правда, на прошлой неделе Нацбанк даже сократил свои интервенции. Это может свидетельствовать о снижении напряжения на рынке, хотя спрос на валюту до сих пор остается высоким.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объясняет такую тенденцию активностью импортеров топлива, ведь риски обострения ситуации на Ближнем Востоке сохраняются.