Последние изменения на рынке

В среду, 1 марта, Индекс доллара США упал на 0,46% к 104,46, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,32 – 105,09.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 96,54, по данным CNBC.

Несмотря на отрицательную динамику на рынке, доллар США начинает новый месяц на достаточно сильных позициях. Ключевая причина – агрессивная монетарная политика Федерального резерва все еще в центре внимания. CNBC. Напомним, что американская валюта установила несколько рекордов в 2022 году именно благодаря стремительному поднятию базовой ставки.

Параллельно евро упало на 0,8% против доллара, а фунт потерял 0,02% во время торгов. В начале недели британская валюта смогла зафиксировать рост на уровне 1%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.