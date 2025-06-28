Как выглядит новая купюра в 100 долларов

На новой банкноте можно увидеть синюю защитную 3D-ленту и логотип в виде колокола и чернильницы, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Кроме того, несмотря на обновленный дизайн на банкноте остались еще и традиционные элементы защиты, например портретный водяной знак и встроенная защитная нить.

Важно добавить, что к главным изменениям между "новыми" и "старыми" долларами входит цвет и некоторое размещение элементов. Поэтому, новые банкноты являются синими, а портрет и виньетка Бенджамина Франклина стали больше.



Как выглядят 100 долларов старого и нового образцов / Фото Unsplash

Обратите внимание! Согласно постановлению НБУ, коммерческие и государственные банки должны принимать доллары старого образца. Например, человек может обратиться в банк, чтобы обменять 100 долларов 1996 года. Ему обязаны поменять банкноту на равноценную банкноту нового образца.