Останні зміни на ринку

У середу, 1 березня, Індекс долара США впав на 0,46% до 104,46, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,32 – 105,09.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 96,54, за даними CNBC.

Попри від'ємну динаміку на ринку долар США починає новий місяць на досить сильних позиціях. Ключова причина – агресивна монетарна політика Федерального резерву все ще у центрі уваги, пише CNBC. Нагадаємо, що американська валюта встановила кілька рекордів у 2022 році саме завдяки стрімкому підняттю базової ставки.

Паралельно євро впало на 0,8% проти долара, а фунт втратив 0,02% під час торгів. На початку тижня британська валюта зуміла зафіксувати зростання на рівні 1%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.