НБУ выбросил на рынок более миллиарда долларов: спасет ли это гривну

Нацбанк своими действиями искусственно пытается удержать гривну от ослабления. За прошедшую неделю регулятор продал на валютном рынке более 1 миллиарда долларов, чтобы уменьшить колебания курса.

Сколько резервов продал НБУ?

С 9 по 13 марта НБУ реализовал 1037,32 миллиона долларов, но не купил ни одного доллара взамен, пишет "Минфин".

По словам издания, такая тенденция наблюдается еще с 2025 года.

А за несколько месяцев 2026-го регулятор потратил уже 8 335,83 миллиона долларов из золотовалютных резервов Украины, но не пополнял их рыночными закупками валюты.

Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов,

– говорится в материале.

Помогают ли валютные интервенции?

Однако миллиардные финансовые вливания НБУ пока не помогают удержать гривну от обесценивания. Статистика демонстрирует существенное ослабление национальной валюты относительно доллара и евро в 2026 году.

Цифры говорят сами за себя:

Еще 1 января доллар стоил официально 42,30 гривны , а уже 14 марта – 44,16 гривны . Таким образом, доллар прибавил в цене 1,86 гривны.

Официальный курс евро в начале года составлял с 49,80 гривны, а сегодня – 50,95 гривны. Поэтому европейская валюта подорожала на 1,15 гривны.

Заметьте! Международные резервы Украины на 1 марта составляли 54 753,4 миллиона долларов США. За февраль 2026 года они уменьшились на целых 5,0%, в частности, и через валютные интервенции регулятора, сообщили в Нацбанке.

Что говорят в НБУ относительно курса?

В Нацбанке на запрос 24 Канала объяснили, что в первое воскресенье марта на курс валют в Украине влияли и внутренние факторы в виде роста спроса, и внешние факторы в виде войны на Ближнем Востоке.

Боевые действия на Ближнем Востоке усилили волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.

А в Украине банки покупали больше валюты, чтобы покрыть операции с карточками и наличными, а также из-за обновления лимитов на онлайн покупку валюты украинцами и перечисления дивидендов бизнесом.

Однако в НБУ считают, что ситуация с курсом улучшится, когда эти факторы исчезнут.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Для этого есть достаточный объем международных резервов и мощная международная поддержка,

– отметили в НБУ.

Что говорят эксперты?