Скільки резервів продав НБУ?

З 9 по 13 березня НБУ реалізував 1037,32 мільйона доларів, але не купив жодного долара натомість, пише "Мінфін".

За словами видання, така тенденція спостерігається ще з 2025 року.

А за кілька місяців 2026-го регулятор витратив вже 8 335,83 мільйона доларів із золотовалютних резервів України, але не поповнював їх ринковими закупівлями валюти.

Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку за рахунок накопичених запасів,

– йдеться у матеріалі.

Чи допомагають валютні інтервенції?

Однак мільярдні фінансові вливання НБУ поки не допомагають втримати гривню від знецінення. Статистика демонструє суттєву ослаблення національної валюти відносно долара та євро у 2026 році.

Цифри говорять самі за себе:

Ще 1 січня долар коштував офіційно 42,30 гривні , а вже 14 березня – 44,16 гривні . Таким чином, долар додав в ціні 1,86 гривні.

, а вже 14 березня – . Таким чином, долар додав в ціні 1,86 гривні. Офіційний курс євро на початку року становив з 49,80 гривні, а сьогодні – 50,95 гривні. Тож європейська валюта здорожчала на 1,15 гривні.

Зауважте! Міжнародні резерви України на 1 березня становили 54 753,4 мільйона доларів США. За лютий 2026 року вони зменшилися на цілих 5,0%, зокрема, і через валютні інтервенції регулятора, повідомили в Нацбанку.

Що говорять у НБУ щодо курсу?

В Нацбанку на запит 24 Каналу пояснили, що у першу неділю березня на курс валют в Україні впливали і внутрішні чинники у вигляді зростання попиту, і зовнішні чинники у вигляді війни на Близькому Сході.

Бойові дії на Близькому Сході посилили волатильність на світових товарних та фінансових ринках.

А в Україні банки купували більше валюти, щоб покрити операції з картками та готівкою, а також через оновлення лімітів на онлайн купівлю валюти українцями та перерахування дивідендів бізнесом.

Однак в НБУ вважають, що ситуація з курсом покращиться, коли ці чинники зникнуть.

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Для цього є достатній обсяг міжнародних резервів та потужна міжнародна підтримка,

– наголосили в НБУ.

Що говорять експерти?