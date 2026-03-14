Скільки резервів продав НБУ?
З 9 по 13 березня НБУ реалізував 1037,32 мільйона доларів, але не купив жодного долара натомість, пише "Мінфін".
За словами видання, така тенденція спостерігається ще з 2025 року.
А за кілька місяців 2026-го регулятор витратив вже 8 335,83 мільйона доларів із золотовалютних резервів України, але не поповнював їх ринковими закупівлями валюти.
Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку за рахунок накопичених запасів,
– йдеться у матеріалі.
Чи допомагають валютні інтервенції?
Однак мільярдні фінансові вливання НБУ поки не допомагають втримати гривню від знецінення. Статистика демонструє суттєву ослаблення національної валюти відносно долара та євро у 2026 році.
Цифри говорять самі за себе:
- Ще 1 січня долар коштував офіційно 42,30 гривні, а вже 14 березня – 44,16 гривні. Таким чином, долар додав в ціні 1,86 гривні.
- Офіційний курс євро на початку року становив з 49,80 гривні, а сьогодні – 50,95 гривні. Тож європейська валюта здорожчала на 1,15 гривні.
Зауважте! Міжнародні резерви України на 1 березня становили 54 753,4 мільйона доларів США. За лютий 2026 року вони зменшилися на цілих 5,0%, зокрема, і через валютні інтервенції регулятора, повідомили в Нацбанку.
Що говорять у НБУ щодо курсу?
В Нацбанку на запит 24 Каналу пояснили, що у першу неділю березня на курс валют в Україні впливали і внутрішні чинники у вигляді зростання попиту, і зовнішні чинники у вигляді війни на Близькому Сході.
- Бойові дії на Близькому Сході посилили волатильність на світових товарних та фінансових ринках.
- А в Україні банки купували більше валюти, щоб покрити операції з картками та готівкою, а також через оновлення лімітів на онлайн купівлю валюти українцями та перерахування дивідендів бізнесом.
Однак в НБУ вважають, що ситуація з курсом покращиться, коли ці чинники зникнуть.
Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Для цього є достатній обсяг міжнародних резервів та потужна міжнародна підтримка,
– наголосили в НБУ.
Що говорять експерти?
За словами банкірки Ганна Золотько, одним із чинників підвищеного інтересу до долара стала ескалація конфлікту на Близькому Сході.
Додаткову напругу спричинили повідомлення про атаки на танкери та ускладнення судноплавства. Через це різко зросли світові ціни на нафту, а також посилилися ризики для логістики енергоресурсів. Така ситуація традиційно стимулює попит на долар як на захисний актив.
На тлі цих процесів українці та бізнес дедалі частіше намагаються накопичувати валюту, щоб убезпечити свої заощадження від можливих коливань курсу.
Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що на тлі геополітичної напруженості євро навряд чи помітно ослабне в Україн, адже для цього євро має суттєво втратити позиції на світовому ринку.