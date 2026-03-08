Какой будет ситуация 9 – 15 марта?

Зато предложение сезонно расти, в частности из-за продажи валютной выручки агрохолдингами накануне посевной. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Важной для баланса остается стратегия Нацбанка, которая фактически сдерживает резкие скачки курса. Речь идет о режиме "управляемой гибкости", при котором регулятор сохраняет ключевое влияние на рынок и в случае необходимости может сглаживать избыточный спрос валютными интервенциями.

Однако, вероятнее всего, в течение следующей недели рынок будет находиться в состоянии относительной "саморегуляции" Более того, объемы продажи валюты иногда могут даже превышать спрос.

Банкир выделил характерные черты этого периода.

Уменьшение спроса на наличном рынке

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА По предварительным оценкам, на наличном рынке спрос и предложение будут находиться в определенном балансе, что повлечет за собой "успокоение" основных курсовых характеристик.

Уменьшение волатильности

Ежедневные колебания курса доллара сузятся до 0,10 – 0,15 гривны, а евро – до 0,25 – 0,35 гривны. То есть рынок войдет в более прогнозируемый режим изменений, сформированный благодаря "управляемой гибкости".

"Курсовое сближение"

Межбанк и наличный рынок постепенно будут сближаться по курсам, прежде всего покупки. На этом фоне спред на наличном рынке постепенно будет сужаться: в банках до 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро, в обменниках до 0,6 – 1 гривны за доллар и 1 – 1,3 гривны за евро.

К слову, в отдельные моменты курс продажи наличной валюты может быть даже ниже межбанковского

Как будет формироваться курс евро?

На следующей неделе курс евро будет зависеть прежде всего от ситуации на мировых рынках и динамики пары доллар – евро.

Период глобальной турбулентности продолжается, а на фоне военных рисков американская валюта продолжает выполнять роль "защитной гавани". Именно поэтому туда направляют часть финансовых потоков, что и поддерживает ее позиции.

Интересно! Ожидается, что соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,155 – 1,175.

Нацбанк, уменьшив свое влияние, внимательно следить за событиями и оперативно реагировать на любые угрозы. На валютном рынке начинается настоящая "оттепель",

– резюмировал эксперт.

Характеристики рынка с 9 по 15 марта:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,5 – 43,35 гривны за доллар и 49 – 51 гривны за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 51 гривны за евро на наличном рынке 42 5 43 5 гривны за доллар и 49 51 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

К слову, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 9 марта. Доллар будет стоить 43,72 гривны, тогда как евро – 50,54 гривны.