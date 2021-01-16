На 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каким будет курс гривны в субботу – читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 16 января

По данным Нацбанка, 16 января за 1 доллар, придется выложить 28,05 гривны. Это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Что касается евро, то его стоимость наоборот выросла – плюс 2 копейки. Следовательно, единица европейской валюты в субботу будет стоить 34,01 гривны.

Стоимость валюты на межбанке 15 января

Доллар: 28,12 – 28,14 гривны.

Евро: 34,02 – 34,04 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках 15 января

Доллар: покупка – 28,00 гривны, продажа – 28,25 гривны.

Евро: покупка – 33,85 гривны, продажа – 34,25 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.

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