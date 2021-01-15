Курсы гривны к доллару и евро 15 января на наличном рынке двигались в разные стороны. Так, американская валюта немного поднялись в цене по сравнению с предыдущим днем, а европейская упала.

Доллар в пятницу, 15 января, покупали за 28,03 гривны (+3 копейки по сравнению с четвергом), а продавали – по 28,26 гривны (+2 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

К теме Курс валют на 15 января: доллар вырос, а евро опустился ниже 34

Евро во вторник покупали за 33,84 гривны (-3 копейки), а продавали по 34,26 гривны (-3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 15 января таков:

доллар – 28,17 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа);

евро – 34,05 гривны (покупка) и 34,15 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 15 января, доллар подорожал на 9 копеек и стоил 28,06 гривны. Евро стоило 33,99 гривны – на 5 копеек дешевле, чем предыдущего банковского дня.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics в 2021 году ухудшили прогноз курса украинской валюты до 28,4 гривны за доллар.

В Госбюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

По прогнозам, в 2021 году гривна будет на уровне 28,12 единицы за доллар.

В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций у экспертов Forex Club.