На пятницу, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 15 января

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 15 января, 1 доллар стоит 28 гривен 6 копеек, что на 8 копеек больше, чем в четверг, 14 января.

Обратите внимание Доллар должен стоить 11 гривен: The Economist обновил индекс Биг-Мака

Евро наоборот упало в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 99 копеек, это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,05 – 28,07 гривны;

– – гривны; евро – 33,99 – 34,02 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,00 гривны, продажа – 28,24 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 33,87 гривны, продажа – 34,29 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.

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