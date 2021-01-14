Банкноты в десятки тысяч: рейтинг 10 самых дешевых валют в мире
Самыми стабильными национальными валютами считаются американский доллар, швейцарский франк, британский фунт и евро. Однако, большинство валют лишь "мечтают" о такой стабильность.
Думали, что украинская гривна – слабая валюта? Финансы 24 создали подборку из 10 валют, которые являются не только более слабыми от гривны, но и возглавляют этот рейтинг в мире.
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Иранский риал
- 1 IRR = 0,00067 UAH (иранский риал к гривне);
- 1 IRR = 0,000024 USD (иранский риал к доллару).
История иранского риала началась еще в 1798 году. Деньги тогда были только в виде монет. В 30-х годах ХХ века начали появляться бумажные банкноты, а риал стал национальной валютой Ирана.
Валюта Ирана / depositphotos.com
Однако через 50 лет иранский риал начал обесцениваться вследствие Ирано-иракской войны, ядерной программы страны, ограниченного доступа граждан к иностранной валюте и ряда других причин. Кроме этого, ведущие государства мира применили экономические санкции против Ирана за его ядерную программу.
В 2015 году санкции были смягчены, но через 3 года опять были усилены, ведь США заявили, что Иран не прекратил свою ядерную программу. Ирану пришлось отказаться от экспорта нефти и нефтепродуктов, который наполнял 70% государственного бюджета.
Уже с 2020 года в Иране сильно вырос уровень инфляции, что привело к девальвации риала на 600%.
Вьетнамский донг
- 1 VND = 0,0012 UAH (вьетнамский донг к гривне);
- 1 VND = 0,000043 USD (вьетнамский донг к доллару).
Донг – денежная единица Вьетнама. После объединения всех частей Вьетнама в 1978 году донг стал единственной валютой страны. Вьетнам находится на этапе перехода к рыночной экономике, поэтому произошло обесценивание национальной валюты.
Валюта Вьєтнама / banknoteworld.org
Кроме этого, международный экономический кризис ослабил позицию китайского юаня: валютные резервы Вьетнама пострадали, поскольку он является прямым конкурентом Китая в сфере экспорта.
Индонезийская рупия
- 1 IDR = 0,0020 UAH (индонезийская рупия к гривне);
- 1 IDR = 0,000071 USD (индонезийская рупия к доллару).
Индонезийская рупия – официальная валюта в Индонезии. После завершения войны за независимость в 1945 году ее ввели в оборот.
Индонезийская валюта / images-na.ssl-images-amazon.com
В 1997 году в Азии был экономический кризис, который привел к удешевлению индонезийской рупии на 35%. После этого национальная валюта Индонезии уже не смогла вернуться к исходному состоянию. И хотя официальная власть пытается укрепить ее, пока эти изменения очень незначительны.
Узбекский сум
- 1 UZS = 0,0027 UAH (узбекский сум в гривне);
- 1 UZS = 0,000095 USD (узбекский сум к доллару).
Узбекские сумы-купоны были введены в обращение в 1993 году. В то время в обращении также был российский рубль. Однако уже через год сум стал единственной национальной валютой, вытеснив рубль.
Валюта Узбекистана / shopcoins.ru
В 2016 году провели деноминацию белорусского рубля, после чего узбекский сум оказался на самой низкой ступени в рейтинге самых дешевых валют среди стран, входивших в состав СССР.
Впоследствии из обращения вывели банкноты за период с 1994 по 1999 годы (номиналом 100, 200 и 500 сумов). Наибольшей банкнотой до 2017 года были 5000 сумов, однако впоследствии власти ввели еще две купюры номиналом 10 000 и 50 000.
Сьерра-Леонский леоне
- 1 SLL = 0,0027 UAH (сьерра-леонский леоне к гривне);
- 1 SLL = 0,000098 USD (сьерра-леонский леоне к доллару).
Сьерра-Леоне – одна из беднейших стран Африки, на долю которой выпало немало испытаний, среди которых гражданская война, которая закончилась в 2002 году, а также эпидемия лихорадки Эбола в 2014 году.
Валюта Сьерра-Леоне / images-na.ssl-images-amazon.com
Все эти факторы отрицательно повлияли на состояние национальной валюты, которая считается одной из самых дешевых в мире.
Гвинейский франк
- 1 GNF = 0,0027 UAH (гвинейский франк к гривне);
- 1 GNF = 0,000097 USD (гвинейский франк к доллару).
В Республике Гвинея прогрессирует высокая инфляция, бедность, а также там процветает бандитизм.
Валюта Гвінеї / wikimedia.org
Вследствие этих факторов национальная валюта Гвинеи очень дешевая, несмотря на богатые природные ресурсы (золото, алюминий и алмазы).
Лаосский кип
- 1 LAK = 0,0030 UAH (лаосский кип к гривне);
- 1 LAK = 0,00011 USD (лаосский кип к доллару).
Национальная валюта Лаоса была введена в обращение в 1955 году. Гражданская война, которая закончилась в 1972 году, нанесла удар по лаосском кипу, поскольку сильно пострадала государственная промышленность и инфраструктура.
Валюта Лаоса | cloud10.todocoleccion.online
Сейчас лаосский кип – одна из самых дешевых валют в мире.
Парагвайский гуарани
- 1 PYG = 0,0041 UAH (парагвайский гуарани к гривне);
- 1 PYG = 0,00014 USD (парагвайский гуарани к доллару).
Валюта Парагвая / images.vcoins.com
Название национальной валюты происходит от индейского племени, которое раньше жило на территории Парагвая. Длительная диктатура, войны и бедность привели к девальвации национальной валюты, несмотря на две деноминации.
Камбоджийский риель
- 1 KHR = 0,0069 UAH (камбоджийский риель к гривне);
- 1 KHR = 0,00025 USD (камбоджийский риель к доллару).
Национальная валюта Камбоджи вводилась дважды: в 1955 и 1980 годах. Однако риель не стал популярным, а камбоджийцы преимущественно рассчитываются долларом.
Валюта Камбоджи / img.ma-shops.com
Курс риеля сильно колеблется и может измениться за один день. Такая нестабильность курса приводит к тому, что туристы обменивают на риели лишь небольшие суммы.
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Колумбийский песо
- 1 COP = 0,0080 UAH (колумбийский песо к гривне);
- 1 COP = 0,00029 USD (колумбийский песо к доллару).
Валюта Колумбии / seecolombia.travel
Колумбийский песо является наследником испанского песо, который появился на территории Южной Америки еще в Средневековье. Долговременный кризис в стране существенно удешевил национальную валюту, поэтому она перестала конвертироваться.
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