На 16 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким буде курс гривні в суботу – читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 16 січня

За даними Нацбанку, 16 січня за 1 долар, доведеться викласти 28,05 гривні. Це на 1 копійку менше, ані було попереднього банківського дня.

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Щодо євро, то його вартість навпаки зросла – плюс 2 копійки. Отже, одиниця європейської валюти в суботу коштуватиме 34,01 гривні.

Вартість валюти на міжбанку 15 січня

Долар: 28,12 – 28,14 гривні.

Євро: 34,02 – 34,04 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках 15 січня

Долар: купівля – 28,00 гривні, продаж – 28,25 гривні.

Євро: купівля – 33,85 гривні, продаж – 34,25 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого у минулому році на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.

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