Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в понедельник, 9 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,70, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,17%, а колебался в диапазоне 103,43 – 103,93.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

Следует добавить, что Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет. В то же время он упал почти до минимума за 7 месяцев.

Этому способствовали данные, что Федеральный резерв может перейти к менее агрессивной монетарной политике. Еще одним фактором влияния стал Китай, готовый снова открыть свои границы, что подтолкнуло к росту более рисковых валют, информирует CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Два отдельных отчета, которые обнародовали в прошлую пятницу, помогли выделить важные аспекты для американской экономики. Речь идет об экономике, которая растет и создает новые рабочие места, но параллельно всеобщая активность свидетельствует о приближении к рецессии. Из-за этого трейдеры продают доллар США, пишет Reuters. Эксперты также объяснили, что привело к стремительному укреплению доллара США в 2022 году. Более того, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год. Больше новостей о долларе США: