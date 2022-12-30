В то же время это не помешало американской валюте за год достичь наилучшего результата на рынке 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.
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Добавим, что за последние несколько недель доллар демонстрировал чуть более слабую динамику, ведь инвесторы ожидают, что у 2023 году Федеральный резерв завершит цикл поднятия базовой ставки.
Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В ходе торгов в пятницу, 30 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,73 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,10%, а колебался в диапазоне 103,57 – 104,10. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.
Динамика других валют
Во время сегодняшних торгов официальная валюта стран Еврозоны – евро – оставалась стабильной, но через год она ослабла против доллара США на 6,2%. Для сравнения, в прошлом году зафиксировали спад на уровне 7%. Это результат нескольких факторов:
- Слабые темпы роста в странах Еврозоны;
- Полномасштабная война России на Украине;
- Мощная монетарная политика американского центробанка, что способствовало давлению на евро в течение года.
В то же время против японской иены американский доллар ослаб 0,9%. Курс остановился на уровне 131,8 иены за доллар. В то время как британский фунт сегодня просел на 0,2%, но прогнозируют годовой обвал на 11%.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва, которую проводили, чтобы унять инфляцию, а также прогнозы резкого замедления экономического роста;
- Однако в ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет;
- Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.