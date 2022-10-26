Индекс доллара США в среду, 26 октября, продолжает терять позиции рынка. Эту динамику поддерживают данные об ослаблении американской экономики и новой волне спекуляций по поводу действий Федерального резерва.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 109,78, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 1,05%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 109,77 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,06%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель потерял 2,53%;

За 3 месяца Индекс усилил позиции на 3,11%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 14,38%;

В общей сложности за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,03%.

Как изменились позиции других валют

Фунт продолжает укреплять позиции на рынке. Сегодняшние торги завершились для денежной единицы на сильнейшей позиции с 14 сентября. Валюта выросла на 1,05% до 1,16 фунта за доллар.

Курс евро впервые за месяц пересек отметку паритета против доллара, по данным CNBC. Общая валюта стран Еврозоны выросла на 0,66% до максимума с 20 сентября.

Аналогичную динамику продемонстрировала и японская иена, подорожавшая на 0,6%. Курс остановился на уровне 146,9 иены за доллар. Напомним, что недавно японская нацвалюта обвалилась до минимума за более чем 32 года.

Больше об актуальной ситуации на рынке:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 109,65 – 111,14, согласно Yahoo!Finance;

согласно Yahoo!Finance; Ослабление американской экономики привело к усилению спекуляций вокруг политики Федерального резерва. Мол, центробанк может замедлить темпы повышения ставок. Напомним, что именно этот инструмент используется в США, чтобы унять серьезную инфляцию.

В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".

Добавим, что официальная денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли в этом году достигла нового максимума 20 лет – 114,78.