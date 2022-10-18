В американском банковской и финансовой корпорации Citigroup, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, считают, что доллар США будет расти, пока существующий экономический спад не завершится и динамика не вернется к ускорению.

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Чего эксперты ждут от доллара США

До этого момента доллар США будет оставаться "самым безопасным местом для убежища". Ведь эта валюта предлагает еще и премию по доходности по сравнению с другими аналогами на глобальном уровне.

То, что, по нашему мнению, нужно для вершины доллара – это дно глобального роста. Необходимо изменить нарратив, чтобы изменить траекторию доллара,

– заявляют стратеги.

Сейчас в секторе существует дискуссия, когда закончится мощный подъем доллара США, который является главной резервной валютой в мире и играет ключевую роль для мировой торговли. Индекс доллара США, иллюстрирующий соотношение доллара относительно корзины из 6 других валют, с начала 2022 года укрепил свои позиции на рынке примерно на 18%.

Таким образом, этот показатель установил рекорд в контексте годового роста, с учетом собираемых данных 1972 года. Актуальные данные по Индексу доллара США, на момент создания этого материала, согласно CNBC:

На этот момент Индекс доллара США колеблется на уровне 112,20;

Максимально этот показатель за последние 52 недели достигал отметки 114,78;

достигал отметки В то время как минимальное значение для соотношения доллара США относительно 6 аналогов составляет 93,28.

Кроме того, серьезный рост доллара, зафиксированный с начала 2022 года, также стал важной темой для финансовых руководителей и глав центральных банков в Вашингтоне. Дело в том, что столь мощное укрепление позиций доллара на рынке усугубляет ряд экономических проблем для всего мира.

Фактор центробанка и максимум для доллара

Даже решение Федерального резерва по замедлению темпов повышения ставок может оказаться недостаточным, чтобы убедить существенную долю инвесторов вывести свои деньги с долларовых позиций, согласно экспертам банка Citigroup. Поэтому выделяют следующие моменты:

Стратеги подчеркнули, что два крайних разворота динамики доллара США происходили на фоне улучшения прогнозов по глобальному экономическому росту. Особенно актуально это было за последние 20 лет.

В результате эксперты подчеркнули, что пик доллара США, вероятнее всего, зафиксируют, когда Федеральный резерв вернется к политике снижения ставок, в то время как глобальный экономический цикл за пределами Штатов достигнет дна.

Добавим, что на момент создания этого материала акции корпорации Citigroup торгуются по цене на уровне 44,20 доллара на рынке. В то время как рыночная капитализация одного из крупнейших банков США составляет 85,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.