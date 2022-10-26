Індекс долара США у середу, 26 жовтня, продовжує втрачати позиції ринку. Цю динаміку підтримують дані про послаблення американської економіки та нова хвиля спекуляцій щодо дій Федерального резерву.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 109,78, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 1,05%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 109,77 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,06%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 2,53%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,11%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,38%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,03%.

Як змінилися позиції інших валют

Фунт продовжує зміцнювати позиції на ринку. Сьогоднішні торги завершилися для грошової одиниці на найсильнішій позиції з 14 вересня. Валюта виросла на 1,05% до 1,16 фунта за долар.

Курс євро вперше за місяць перетнув позначку паритету проти долара, за даними CNBC. Спільна валюта країн Єврозони виросла на 0,66% до максимуму за 20 вересня.

Аналогічну динаміку продемонструвала і японська єна, яка подорожчала на 0,6%. Курс зупинився на рівні 146,9 єни за долар. Нагадаємо, що недавно японська нацвалюта обвалилася до мінімуму за понад 32 роки.

Більше про актуальну ситуацію на ринку:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 109,65 – 111,14, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Послаблення американської економіки призвело до посилення спекуляцій навколо політики Федерального резерву. Мовляв, центробанк може сповільнити темпи підвищення ставок. Нагадаємо, що саме цей інструмент використовують у США, аби вгамувати серйозну інфляцію.

У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".

Додамо, що офіційна грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі цього року досягла нового максимуму за 20 років – 114,78.