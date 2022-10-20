Японская иена обвалилась до минимума против доллара США за более чем 32 года. Речь идет о курсе на уровне и 150 иен за доллар.

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Что происходит с японской иеной

На следующей неделе пройдет запланированное двухдневное заседание Банка Японии. Заявляют, что повышение ставки не будет рассматриваться, чтобы защитить валюту от дальнейшего ослабления. Министр финансов Японии также заявил о намерении правительства предпринять необходимые шаги против чрезвычайной волатильности на рынках.

Недавнее быстрое и одностороннее падение иены нежелательны. Мы категорически не можем терпеть чрезмерно нестабильные движения, вызванные спекулятивной торговлей,

– говорится в заявлении чиновника.

Главный экономист компании ANZ заявил, что он не слишком озабочен динамикой валютной пары доллар – иена. По его мнению, пока нет оснований полагать, что речь идет о территории дестабилизации для валюты. Эксперт добавил, что вокруг этой ситуации много эмоциональных заявлений.

Почти сразу после решения Банка Японии сохранить базовые ставки на низком уровне для поддержки экономики, официальные лица сообщили о вмешательстве, чтобы помешать дальнейшему обесцениванию национальной валюты. Этот шаг ненадолго подтолкнул курс до 142 иен за доллар. Добавим немного исторического контекста: