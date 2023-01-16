Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В понедельник, 16 января, Индекс доллара США укрепил свои позиции на рынке всего на 0,04% до 102,24, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,77 – 102,56.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.
В целом американский доллар сумел стабилизировать позиции на рынке после обвала до минимума за 7 месяцев – 101,77. Ослаблению позиций официальной валюты США способствует убыль инфляции в стране с первой экономикой мира, сообщает издание Reuters. Напомним, что в декабре 2022 года этот показатель упал до 6,5%. Это самый низкий уровень с октября 2021 года.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
- Однако в последнем квартале 2022 года Индекс доллара зафиксировал наибольшие потери за 3 месяца за последние 12 лет. В общем, это произошло из-за настроений инвесторов относительно процентной ставки;
- В частности, они полагали, что Федеральный резерв не будет поднимать ставку выше 5%, поскольку инфляция постепенно падает. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,25% – 4,50%;
- В то же время, это не помешало американской валюте за год достичь лучшего результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.