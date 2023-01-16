Останні зміни Індексу долара США на ринку

У понеділок, 16 січня, Індекс долара США зміцнив свої позиції на ринку всього на 0,04% до 102,24, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,77 – 102,56.

Актуально Вперед до звершень: топ першочергових порад для інвесторів-початківців

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.

Загалом американський долар зумів стабілізувати позиції на ринку після обвалу до мінімуму за 7 місяців – 101,77. Послабленню позицій офіційної валюти США сприяє спад інфляції у країні з першою економікою світу, повідомляє видання Reuters. Нагадаємо, що у грудні 2022 року цей показник впав до 6,5%. Це найнижчий рівень з жовтня 2021 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Спад інфляції посилює очікування щодо переходу Федерального резерву до менш агресивної монетарної політики. Загалом на ринках оцінюють можливість підняття базової ставки всього лише на 25 пунктів під час лютневого засідання на рівні 91%, згідно з Trading Economics. Фахівці розповіли про основні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. До того ж за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік. Більше новин про долар США: