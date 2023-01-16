Останні зміни Індексу долара США на ринку
У понеділок, 16 січня, Індекс долара США зміцнив свої позиції на ринку всього на 0,04% до 102,24, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,77 – 102,56.
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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років;
- Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.
Загалом американський долар зумів стабілізувати позиції на ринку після обвалу до мінімуму за 7 місяців – 101,77. Послабленню позицій офіційної валюти США сприяє спад інфляції у країні з першою економікою світу, повідомляє видання Reuters. Нагадаємо, що у грудні 2022 року цей показник впав до 6,5%. Це найнижчий рівень з жовтня 2021 року.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
- Проте в останньому кварталі 2022 року Індекс долара зафіксувала найбільші втрати за 3 місяці за останні 12 років. Загалом це сталося через настрої інвесторів відносно процентної ставки;
- Зокрема, вони вважали, що Федеральний резерв не буде підіймати ставку вище 5%, оскільки інфляція поступово спадає. На сьогодні цей показник становить 4,25% – 4,50%;
- Водночас це не завадило американській валюті за рік досягти найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%.