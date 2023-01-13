В 2023 году потребители планируют и дальше контролировать свои расходы, чтобы избежать лишних расходов. Это следствие после года мощной инфляции и экономической неопределенности.

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Инфляция остается в центре внимания

8 из 10 совершеннолетних жителей США считают, что в 2023 году будет немало экономических проблем. Почти 65% из опрошенных институтом исследования общественного мнения Gallup ожидают, что цены будут стремительно расти.

В то же время 43% американских потребителей признали инфляцию главным поводом для беспокойства в 2023 году, который влияет на их ежедневные расходы и сбережения, по данным Fidelity Investments.

Также, по меньшей мере, в 56% домохозяйств в США есть план по сбережению средств в 2023 году. Кроме того, на 6% по сравнению с 2021 годом больше американцев внесли в свои планы на новый год финансовые цели. Этот пункт стал вторым по популярности среди респондентов. Дело в том, что потребители стараются уменьшить свои расходы и второстепенные покупки.

Дальше – больше! В 2023 году ситуация может стать сложнее, поскольку продолжающаяся инфляция все больше давит на покупательную способность людей. При этом в 2022 году потребители в целом успевали за темпами роста цен.

Что такое инфляция Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют длительный рост общего уровня цен и снижение покупательной способности национальной валюты.

Что известно об инфляции в США

Стремительный рост цен в стране с первой экономикой мира – США – зафиксировали еще в 2021 году. Для примера, в декабре этот показатель достиг максимального уровня почти за 40 лет. В 2022 году эта ситуация только набирала обороты. В частности, в первом месяце лета инфляция взлетела в 9,1%, что является пиковым показателем более чем за 4 десятилетия.

В связи с этим Федеральная резервная система США начала проводить одну из самых агрессивных монетарных политик в мире. В 2022 году центробанк поднял базовую ставку до самого высокого уровня за последние 15 лет.

За декабрь 2022 года инфляция в США упала до 6,5%. Это самый низкий уровень с октября 2021 года. Тогда как в ноябре этот показатель равнялся 7,1%. В целом процесс снижения цен длится 6 месяцев подряд. Trading Economics.