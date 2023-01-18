Доллар вернулся к падению против корзины из 6 других валют. Котировки Индекса доллара США все больше удаляются от пикового уровня за 20 лет. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет;
В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.