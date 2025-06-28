Что означают штампы на долларах и можно ли их обменять
Среди версий, объясняющих штампы и отметки на банкнотах, есть то, что, например, в африканских странах это делают для того, чтобы избежать подделки. Ведь доля оборота доллара на черном рынке там является большой, передает 24 Канал.
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Кроме того, отметки часто добавляют на банкноты казино, иностранные банки или пункты обмена. Это делается также для того, чтобы определить подлинность купюр.
Пример штампов на долларах США / Фото фейсбук Сергей Сахань
Однако наиболее распространенным вопросом относительно таких банкнот является то, можно ли их таком случае обменять. В НБУ объясняют:
- Все банкноты, которые были выпущены с 1914 года и прошли проверку на подлинность, должны приниматься банками и пунктами обмена,
- Наличие оттисков штампов, печатей или надписей не играет никакого значения,
- В то же время в одном из Постановлений НБУ говорится о том, что штамп или печать не должны превышать общую площадь в 200 миллиметров в квадрате.