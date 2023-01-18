Останні зміни на ринку

У середу, 18 січня 2023 року, котирування Індексу долара США втратили 0,38% до 102,00, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,89 – 102,90.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років ;

Ба більше, це найкращий результат за ; Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.