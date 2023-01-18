Долар повернувся до падіння проти кошика з 6 інших валют. Котирування Індексу долара США все більше віддаляються від пікового рівня за 20 років. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років;
Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.