Последние изменения на рынке

В понедельник, 6 марта 2023 года, Индекс доллара США вырос на 0,07% к 104,60, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,34 – 104,69.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар довольно осторожно начал новую неделю. Дело в том, что трейдеры сосредоточили свое внимание на отчете от главы американского центробанка Джерома Павелла, а также новых данных о рынке труда за февраль в США. Все это будет влиять на дальнейшую монетарную политику Федерального резерва, сообщает CNBC.

Добавим, что на прошлой неделе доллар зафиксировал самый высокий уровень за последние 7 недель. Речь идет о 105,36. Укрепление позиций американской валюты оказывает негативное влияние на нестабильные экономики. Например, в некоторых странах фиксируют дефицит доллара, которые из-за этого погрузились в кризис.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

В то же время официальная валюта стран Еврозоны – евро – во время сегодняшних торгов потеряла 0,02%. За прошлую неделю эта денежная единица выросла на 0,8%.

Японская иена усилила свои позиции на 0,01% до 135,85 за доллар США. Британский фунт за день потерял 0,08%.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.