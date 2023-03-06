Останні зміни на ринку

У понеділок, 6 березня 2023 року, Індекс долара США виріс на 0,07% до 104,60, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,34 – 104,69.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар досить обережно почав новий тиждень. Річ у тому, що трейдери зосередили свою увагу на звіті від глави американського центробанку Джерома Павелла, а також на нових даних про ринок праці за лютий у США. Усе це буде впливати на подальшу монетарну політику Федерального резерву, повідомляє видання CNBC.

Додамо, що минулого тижня долар зафіксував найвищого рівня за останні 7 тижнів. Йдеться про 105,36. Зміцнення позицій американської валюти негативно впливає на нестабільні економіки. Наприклад, у деяких країнах фіксують дефіцит долара, які через це поринули у кризу.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Водночас офіційна валюта країн Єврозони – євро – під час сьогоднішніх торгів втратила на 0,02%. За минулий тиждень ця грошова одиниця зросла на 0,8%.

Японська єна посилила свої позиції на 0,01% до 135,85 за долар США. Натомість британський фунт за день втратив 0,08%.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.