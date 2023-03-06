Например, в Нигерии из-за нехватки доллара отменяют международные рейсы, в Шри-Ланке откладывают операции, а в Пакистане призывают автомобильные заводы.

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Серьезные проблемы в ряде экономик мира

В странах с нестабильной экономикой из-за дефицита валюты фиксируют ограничение доступа к ряду товаров – от лекарства к сырью. Например, известно о таких ситуациях:

У Малави есть проблема с нехваткой фармацевтических препаратов, удобрений и дизельного горючего, поскольку объемы импорта уменьшились на фоне кризиса;

В то время как в Бангладеше производители электроэнергии обратились в центробанк с требованием получить 1 миллиард долларов для импорта топлива. Они объясняют это необходимостью предотвратить энергетический кризис в стране.

Правительства пытаются справиться со своими долговыми обязательствами. В частности они хотят получить финансовую помощь от Международного валютного фонда. Ситуация с экономическими проблемами в этих странах усугубилась параллельно с восстановлением позиций доллара США на рынке, что часто становится вызовом для многих стран.

Такая динамика валюты, вероятнее всего, заставит инвесторов и управляющих капиталом вести себя более осторожно со средствами даже несмотря на то, что вызовы в странах со слабыми экономиками вряд ли приведут к падению класса активов на рынке в целом.

Мнения экспертов

Стратег по развивающимся рынкам и приграничных рынках Tellimer в Дубае Хаснайн Малик считает, что в неспокойных странах ситуация приближается к реальному кризису, в то время как в некоторых все может стать еще хуже.

По его мнению, инвесторы должны уделять еще больше времени для проверки уязвимости и дифференциации рисков страны, чтобы потом не быть шокированы следующей Ганой или Шри-Ланкой.

Старший аналитик Economist Intelligence Unit в Гонконге Джон Марретт заявил, что ряд стран погрязли в экономическом коллапсе. Он добавил, что некоторые из них, в частности Пакистан, балансируют на грани очередного дефолта. Эти экономики фиксируют серьезные вызовы. К примеру, валюта уже стоит существенно больше.

Стоит добавить, что доллар укрепляет позиции на рынке, в том числе благодаря монетарной политике Федерального резерва США. Поэтому бюджеты многих стран зафиксировали довольно существенный ущерб из-за подорожания энергоносители. Еще один фактор влияния полномасштабна война России против Украины. Ведь в нестабильные времена именно американский доллар становится убежищем для инвесторов.