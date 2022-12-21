Доллар США вернулся к росту на рынке. Впервые за последние три дня котировки Индекса демонстрируют положительную динамику. FXStreet.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на среду, 21 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,09 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,12%, а колебался в диапазоне 103,90 – 104,16. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Эксперты раскрыли ключевые причины, которые помогли доллару США существенно укрепить позиции на рынке в 2022 году, как установить несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

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