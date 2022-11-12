Индекс доллара США в ходе торгов зафиксировал наибольшее двухдневное падение за последние 14 лет. Речь идет об общем падении на уровне 3%. Дело в том, что инвесторы снова обратили внимание на рисковые активы после новых данных по инфляции в США и благодаря новостям из Китая об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом.
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Сообщается, что в октябре инфляция выросла на 7,7% в годовом расчете, что меньше прогноза экспертов на уровне 8%. Кроме того, это самые медленные темпы роста с января, сообщает CNBC.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в пятницу, 11 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,38, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель снизился на 1,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,97, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- В ходе торгов котировки колебались в диапазоне 106,28 – 108,44, согласно данным Yahoo!Finance;
- Несмотря на все 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом почти за 4 десятилетия;
- С начала года американский доллар вырос на 12% процента корзины из 6 валют основных торговых партнеров США, в том числе благодаря, агрессивной политике Федерального резерва. Главная цель центробанка – унять инфляцию. В этом году этот показатель достиг рекорда более чем за 40 лет, почти взлетев до двузначного числа, пишет CNBC;
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".