Долар США повернувся до зростання на ринку. Вперше за останні три дні котирування Індексу демонструють позитивну динаміку, інформує FXStreet.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на середу, 21 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,09 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,12%, а коливався в діапазоні 103,90 – 104,16. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді на валютному ринку зафіксували найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Експерти розкрили ключові причини, які допомогли долару США суттєво зміцнити позиції на ринку у 2022 році, як і встановити кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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