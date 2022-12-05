Котировки Индекса доллара США в начале новой недели продолжают терять позиции на рынке. Более того, американская валюта упала до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

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Среди основных причин, влияющих на доллар США, выделяют рост ожиданий возобновления активной деятельности в Китае. На этом фоне растет интерес к риску среди инвесторов. Еще один фактор влияния – ожидание трейдеров по рынку труда в США, пишет CNBC.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в понедельник, 5 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,53, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,02%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в последний день этого же месяца американский доллар зафиксировал самый масштабный обвал за этот период за 12 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

По состоянию на понедельник, 5 декабря 2022 года, официальная валюта стран Еврозоны выросла в цене на 0,09%. За прошлую неделю эта денежная единица укрепила свои позиции на 1,3%.

Британский фунт сегодня вырос на 0,09%, в то время как японская иена потеряла 0,11%. Курс колеблется на уровне 134,46 иены за доллар. Однако за прошлую неделю эта валюта подорожала на 3,5%.

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