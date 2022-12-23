Доллар США продолжает укреплять позиции на рынке после обнародования сильных данных о состоянии рынка труда в стране, информирует CNBC. Соответственно, Федеральный резерв может дольше держать ставку на высоком уровне.
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Последние изменения Индекса доллара США на рынке
По состоянию на среду, 21 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,41 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,24%, а колебался в диапазоне 103,75 – 104,60. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше новостей о долларе США:
- В целом 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва.