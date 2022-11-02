Индекс доллара США в среду, 2 ноября, вернулся к росту на фоне решения Федерального резерва о поднятии ставки в четвертый раз подряд.
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Позиции доллара США на рынке
К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,05, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,51%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,05 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,50%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 1,8%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,20%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,76%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,37%.
Динамика других валют
Евро сначала вырос против доллара, однако позже ситуация изменилась. Речь идет о падении на уровне 0,5%. Параллельно японская иена укрепила свои позиции на валютном рынке на 0,31%.
Следовательно, за курс остановился на уровне 147,79 иены за доллар, сообщает Reuters. Добавим, что в октябре иена обрушилась до исторического минимума за более чем 30 лет против американской валюты.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- На торгах, 2 ноября, котировки колебались в диапазоне 110,43 – 112,06, согласно Yahoo! Finance;
- В целом с начала года Индекс доллара укрепил свои позиции более чем на 15%, в частности, благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва, усилившей давление на глобальную экономику, пишет CNB;
- Сегодня доллар укрепил свои позиции по отношению к корзине из 6 валют после заявления главы Федерального резерва. Он заявил, что пока рано обсуждать паузу в процессе поднятия ставок, ведь это важный инструмент для борьбы с ростом цен, пишет Reuters;
- Однако на рынке считают, что заявления центробанка после четвертого подряд поднятия ставок – это сигнал о том, что в будущем этот процесс может быть менее резким;
- В Citigroup добавляют, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".