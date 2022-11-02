Індекс долара США у середу, 2 листопада, повернувся до зростання на фоні рішення Федерального резерву про підняття ставки четвертий раз поспіль.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,05, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,51%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,05 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,50%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1,80%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,20%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,76%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,37%.
Динаміка інших валют
Євро спершу виріс проти долара, проте пізніше ситуація змінилася. Йдеться про падіння на рівні 0,5%. Паралельно японська єна зміцнила свої позиції на валютному ринку на 0,31%.
Відтак за курс зупинився на рівні 147,79 єни за долар, повідомляє Reuters. Додамо, що у жовтні єна обвалилася до історичного мінімуму за понад 30 років проти американської валюти.
Більше про актуальну ситуацію на ринку:
- На торгах, 2 листопада, котирування коливалися в діапазоні 110,43 – 112,06, згідно з Yahoo!Finance;
- Загалом з початку року Індекс долара зміцнив свої позиції на понад 15%, зокрема, завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву, яка посилила тиск на глобальну економіку, пише CNBC;
- Cьогодні долар зміцнив свої позиції щодо кошика з 6 валют після заяви очільника Федерального резерву. Він заявив, що наразі зарано обговорювати паузу у процесі підняття ставок, адже це важливий інструмент для боротьби зі зростанням цін, пише Reuters;
- Проте на ринку вважають, що заяви центробанку після четвертого підряд підняття ставок – це сигнал про те, що у майбутньому цей процес може бути менш різким;
- У Citigroup додають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки триватиме економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".