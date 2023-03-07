Последние изменения на рынке
Во вторник, 7 марта 2023 года, Индекс доллара США вырос на 0,14% к 104,49, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,12 – 104,60.
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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
Доллар укрепляет позиции на рынке в преддверии показаний главы американского центробанка Джерома Павелла перед Конгрессом США, сообщает Reuters.
Добавим, что на прошлой неделе доллар зафиксировал самый высокий уровень за последние 7 недель. Речь идет о 105,36, пишет CNBC. Укрепление позиций американской валюты оказывает негативное влияние на нестабильные экономики. Например, в некоторых странах фиксируют дефицит доллара, которые из-за этого погрузились в кризис.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Официальная валюта стран Еврозоны – евро – во время торгов сегодня потеряла 0,22%. Японская иена упала по отношению к доллару на 0,1% до 136,05 за доллар США. Британский фунт за день ослаб на 0,32%.
Прогнозы на 2023 год
Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.