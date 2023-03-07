Останні зміни на ринку

У вівторок, 7 березня 2023 року, Індекс долара США виріс на 0,14% до 104,49, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,12 – 104,60.

Актуально Біг за вічністю: в який сектор мільярдери вкладають все більше уваги та грошей

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар зміцнює позиції на ринку напередодні свідчень глави американського центробанку Джерома Павелла перед Конгресом США, повідомляє Reuters.

Додамо, що минулого тижня долар зафіксував найвищого рівня за останні 7 тижнів. Йдеться про 105,36, пише CNBC. Зміцнення позицій американської валюти негативно впливає на нестабільні економіки. Наприклад, у деяких країнах фіксують дефіцит долара, які через це поринули у кризу.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта країн Єврозони – євро – під час торгів сьогодні втратила на 0,22%. Японська єна впала стосовно долара на 0,1% до 136,05 за долар США. Натомість британський фунт за день ослаб на 0,32%.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.