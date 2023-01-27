Последние изменения на рынке

В пятницу, 27 января, котировки Индекса доллара США выросли на 0,13% к 101,97, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,68 – 102,04.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.

Доллар США отошел от минимума за 8 месяцев, который зафиксировали днем ранее, поскольку начали готовиться к ряду заседаний центральных банков на следующей неделе, пишет CNBC. Главный вопрос – необходимая корректировка монетарной политики для борьбы с инфляцией на сложном экономическом фоне в глобальном масштабе.

Среди них – Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии. Регуляторы должны принять решение о дальнейших шагах по ставке. Валютные аналитики не ожидают никаких масштабных движений.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Также позиции американского доллара усилили положительные данные по США в четвертом квартале 2022 года. Более того, рост ВВП первой экономики миру превзошло ожидание аналитиков Это стало еще одним подтверждением, что Федеральный резерв будет дольше поддерживать агрессивную монетарную политику, сообщает Reuters.

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