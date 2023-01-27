Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 27 січня, котирування Індексу долара США виросли на 0,13% до 101,97, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,68 – 102,04.

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, за даними CNBC.

Долар США відійшов від мінімуму за 8 місяців, який зафіксували днем раніше, оскільки почали готуватися до низки засідань центральних банків на наступному тижні, пише видання CNBC. Головне питання – необхідне коригування монетарної політики для боротьби з інфляцією на складному економічному тлі у глобальному масштабі.

Серед них Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк та Банк Англії. Регулятори мають ухвалити рішення щодо подальших кроків зі ставкою. Валютні аналітики не очікують ніяких масштабних рухів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Також позиції американського долара підсилили позитивні дані щодо США у четвертому кварталі 2022 року. Ба більше, зростання ВВП першої економіки світу перевершило очікування аналітиків. Це стало ще одним підтвердженням, що Федеральний резерв буде довше підтримувати агресивну монетарну політику, повідомляє Reuters.

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