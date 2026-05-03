Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 3 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

Покупка евро проходит по 51,20 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,90 гривны (-3 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51,49 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,69 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,01 гривне (без изменений), а продают – по 43,88 гривны (-2 копейки).

Евро покупают по 51,27 гривны (без изменений), а продают – по 51,91 гривны (-1 копейка).

Каким будет курс валют в мае?

Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на валютный рынок в Украине влияет ряд факторов. Это война в Иране и цены на нефть, российско-украинская война, разблокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Эксперт отмечает, что события на Ближнем Востоке имеют влияние на экономику всего мира. Поэтому, Украины последствия этой войны тоже коснутся.

Если анализировать взаимозависимость цен на нефть и стоимости валют, имеем следующее: рост цены нефти усиливает и укрепляет доллар. В то же время если цены на нефтепродукты остаются стабильными или снижаются – сильнее становится евро.

По прогнозу эксперта, в течение мая курс доллара в Украине будет на уровне 43,50 – 44,50 гривны. А вот евро будет стоить от 49,50 до 52,50 гривны.

В то же время Тарас Лесовой добавил, что в начале мая нет каких-либо признаков дефицита валюты. Нет также очередей возле обменников. На неделе с 4 по 10 мая курс доллара может варьироваться от 43,75 до 44,35 гривны. То есть резких изменений в стоимости, сильного подорожания или существенного удешевления, – не будет.