Не розыгрыш и не подделка: зачем выпускают банкноту 0 евро
- Банкноты номиналом 0 евро изготавливаются по стандартам настоящих денег, но не являются платежным средством.
- Эти банкноты евро ограничены в выпуске и могут иметь значительную ценность для коллекционеров.
На первый взгляд можно подумать, что банкнота с номиналом в 0 евро может быть шуткой или фальшивкой. Однако на самом деле это вполне официальная купюра, которая имеет реальную ценность, хотя и не как платежное средство.
Почему 0 евро – это не фальшивка?
Купюры номиналом 0 евро изготавливают по всем стандартам настоящих банкнот, рассказывает GSMinfo.
Такие банкноты печатают на той же бумаге, что и обычные евро. Они имеют и другие признаки настоящих денег:
- водяные знаки;
- голограммы;
- металлизированную ленту;
- индивидуальный серийный номер;
- и даже защиту, которая светится в ультрафиолете.
Размер и дизайн 0 евро разрабатывают по стандартам европейских денег.
Оформление купюры соответствует стилистике банкноты номиналом 500 евро – основным цветом является фиолетовый. На обратной стороне находится стилизованный коллаж с изображением нескольких известных архитектурных памятников Европы во главе с Эйфелевой башней, пишет сайт "Монеты Украины и мира".
В то же время на банкноте четко указан номинал "0", поэтому использовать ее как платежное средство невозможно.
Заметьте! Выпуск таких банкнот разрешил Европейский центральный банк в 2015 году. То есть это не фальшивка и не нарушение закона, а официальный продукт.
Фото: Банкнота номиналом 0 евро / Фото: Монеты Украины и мира
Зачем выпускать банкноты 0 евро?
Фактически банкнота номиналом 0 евро является разновидностью юбилейных монет, которые выпускают в разных странах мира. Их ценность определяется не номиналом, а редкостью, дизайном и спросом среди коллекционеров.
Каждая серия таких банкнот ограничена и обычно имеет до 5 тысяч экземпляров. Именно это ограничение и создает ажиотаж. Официально купюру продают примерно за 2 – 2,5 евро, но на вторичном рынке ее цена может расти в разы.
Коллекционеры охотятся на:
- редкие серии;
- "красивые" или символические номера;
- банкноты с определенными историческими или культурными мотивами.
Также банкноты 0 евро имеют культурную ценность. Часто серии посвящают определенным историческим событиям, известным личностям или архитектурным памятникам.
Например, в Германии печатали "нулевые" евро с изображением парусника Gorch Fock, который является символом города Киль. Позже выпускали купюры с Вольфгангом Амадеем Моцартом, Карлом Марксом и другими историческими фигурами.
Обратите внимание! Евро номиналом 0 евро, конечно, активно покупают туристы как необычный сувенир. Такие банкноты часто продаются в музеях, туристических центрах или возле известных достопримечательностей.
Где еще печатают "нулевые" банкноты?
Идея "нулевых" банкнот постепенно распространилась и за пределы Европы. В частности, в Индии появился собственный аналог – купюра номиналом 0 рупий с изображением Махатмы Ганди. Она не является платежным средством и не принимается в магазинах, ведь создана совсем для другой цели.
Такие банкноты использовали как инструмент борьбы с коррупцией. Их вручали чиновникам в ситуациях, когда от граждан требовали взятку, как символический жест отказа платить. В то же время дизайн купюры лишь частично напоминает настоящие деньги: она стилизована под банкноту в 50 рупий и имеет изображение только с одной стороны, чтобы не нарушать законодательство о подделке.
Со временем "нулевая" рупия превратилась в узнаваемый символ антикоррупционного движения. Некоторые чиновники даже начали выставлять ее в своих кабинетах как знак прозрачности и собственной принципиальной позиции против взяточничества.