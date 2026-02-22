Что означает буква в серийном номере евро?

Один и тот же символ может означать совершенно разные вещи в зависимости от того, какую именно версию купюры вы держите в руках. Детали объяснили в Европейском центробанке.

Смотрите также Изношенные доллары и евро: можно ли обменять поврежденную наличность в Украине

Для банкнот первой серии (2002 год выпуска)

В таких банкнотах первая буква серийного номера действительно привязана к национальному центробанку в Евросистеме – то есть к учреждению, которое заказало печать купюры. Именно поэтому возник миф о "стране происхождения" евро.

Это не означает, что купюру напечатали, или же она находится в обращении именно в этом государстве. Евро распределяют между странами, поэтому немецкие по букве деньги могут годами использовать, скажем, в Словакии.



Серийный номер на банкноте первой серии / Фото Евроцентробанк

Например, банкноту на фото с буквой S была напечатана для Банка Италии. Другие буквы означают: Z – Бельгия, X – Германия, D – Эстония, T – Ирландия, Y – Греция, V – Испания, U – Франция, G – Кипр, C – Латвия, B – Литва, F – Мальта, P – Нидерланды, N – Австрия, M – Португалия, H – Словения, E – Словакия, L – Финляндия.

Для банкнот серии Europa (2019 – 2019 года выпуска)

Для более новых купюр логика серийного номера, которых на обороте есть два, другая. Ключевой для объяснения – черный горизонтальный, состоящий из двух букв и десяти цифр.

Первая буква в серии Europa уже не обозначает страну, а идентифицирует типографию, где изготовили банкноту. Вторая буква не имеет отдельного содержания – ее используют технически, чтобы расширить количество возможных серийных номеров.



Серийный номер на банкнотах серии Europa / Фото Pexels

Z означает Национальный банк Бельгии, Y – Греции, U – Франции, T – Ирландии, S – Италии, D – фабрику в Польше, X – в Мюнхене, а W – в Лейпциге (Германия), V – центр полиграфии в Испании и тому подобное.

Другие интересные факты о евро: