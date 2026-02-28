Зачем нужна "нулевая" банкнота?

Купюру номиналом 0 рупий не принимают в магазинах, но она работает в совсем другой "кассовой зоне". Детали рассказал The Economist.

Смотрите также Украинцам время проверить свою "заначку": каких долларов и евро стоит избегать

Вернувшись на родину, индийский профессор физики из Университета Мэриленда Мохан Бхагат столкнулся с многочисленными случаями коррупции. Поэтому ученый придумал необычный способ, чтобы "вежливо" отказывать надоедливым чиновникам.

Позже президент неправительственной организации 5th Pillar Виджай Ананд решил, что эта идея может сработать в широком масштабе. Он напечатал 25 тысяч купюр номиналом 0 рупий и распространил их, чтобы мобилизовать оппозицию.

Инициатива прижилась – по состоянию на 2010 год активисты раздали около миллиона экземпляров, а к 2014 году – более 2,5 миллиона.

Банкнота не является законным платежным средством. Бумажка имитирует купюру в 50 рупий с изображением Ганди только с одной стороны, чтобы не нарушать законодательства о подделке денег.



Как выглядит купюра номиналом 0 рупий / Фото 5th Pillar

Для граждан Индии даже получение таких базовых услуг как водительское удостоверение или свидетельство о рождении требует "скрытых платежей". И до введения в обращение "нулевых" банкнот чиновники редко сталкивались с сопротивлением простых людей, говорится в материале The World Economic Forum.

В штате Тамил-Наду один из них был настолько поражен полученной бумажкой, что вернул все взятки, которые ранее требовал за обеспечение села электроэнергией. Другой ошеломленный госслужащий предложил пожилой женщине выпить чаю, а после – утвердил заем, чтобы ее внучка могла поступить в колледж.

Купюра стала символом противодействия взяточничеству, поэтому теперь некоторые чиновники даже гордо выставляют ее в кабинетах, чтобы засвидетельствовать свою добросовестность.

Другие интересные факты об иностранных деньгах: