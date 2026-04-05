Почему 0 евро – это не фальшивка?

Купюры номиналом 0 евро изготавливают по всем стандартам настоящих банкнот, рассказывает GSMinfo.

Такие банкноты печатают на той же бумаге, что и обычные евро. Они имеют и другие признаки настоящих денег:

водяные знаки;

голограммы;

металлизированную ленту;

индивидуальный серийный номер;

и даже защиту, которая светится в ультрафиолете.

Размер и дизайн 0 евро разрабатывают по стандартам европейских денег.

Оформление купюры соответствует стилистике банкноты номиналом 500 евро – основным цветом является фиолетовый. На обратной стороне находится стилизованный коллаж с изображением нескольких известных архитектурных памятников Европы во главе с Эйфелевой башней, пишет сайт "Монеты Украины и мира".

В то же время на банкноте четко указан номинал "0", поэтому использовать ее как платежное средство невозможно.

Заметьте! Выпуск таких банкнот разрешил Европейский центральный банк в 2015 году. То есть это не фальшивка и не нарушение закона, а официальный продукт.

Фото: Банкнота номиналом 0 евро / Фото: Монеты Украины и мира

Зачем выпускать банкноты 0 евро?

Фактически банкнота номиналом 0 евро является разновидностью юбилейных монет, которые выпускают в разных странах мира. Их ценность определяется не номиналом, а редкостью, дизайном и спросом среди коллекционеров.

Каждая серия таких банкнот ограничена и обычно имеет до 5 тысяч экземпляров. Именно это ограничение и создает ажиотаж. Официально купюру продают примерно за 2 – 2,5 евро, но на вторичном рынке ее цена может расти в разы.

Коллекционеры охотятся на:

редкие серии;

"красивые" или символические номера;

банкноты с определенными историческими или культурными мотивами.

Также банкноты 0 евро имеют культурную ценность. Часто серии посвящают определенным историческим событиям, известным личностям или архитектурным памятникам.

Например, в Германии печатали "нулевые" евро с изображением парусника Gorch Fock, который является символом города Киль. Позже выпускали купюры с Вольфгангом Амадеем Моцартом, Карлом Марксом и другими историческими фигурами.

Обратите внимание! Евро номиналом 0 евро, конечно, активно покупают туристы как необычный сувенир. Такие банкноты часто продаются в музеях, туристических центрах или возле известных достопримечательностей.

Где еще печатают "нулевые" банкноты?