Чому 0 євро – це не фальшивка?
Купюри номіналом 0 євро виготовляють за усіма стандартами справжніх банкнот, розповідає GSMinfo.
Дивіться також Важливі зміни: цю банкноту вилучають з обігу уже зараз
Такі банкноти друкують на тому ж папері, що й звичайні євро. Вони мають й інші ознаки спрвжніх грошей:
- водяні знаки;
- голограми;
- металізовану стрічку;
- індивідуальний серійний номер;
- і навіть захист, який світиться в ультрафіолеті.
Розмір і дизайн 0 євро розробляють за стандартами європейських грошей.
Оформлення купюри відповідає стилістиці банкноти номіналом 500 євро – основним кольором є фіолетовий. На зворотному боці знаходиться стилізований колаж із зображенням кількох відомих архітектурних пам’яток Європи на чолі з Ейфелевою вежею, пише сайт "Монети України та світу".
Водночас на банкноті чітко вказано номінал "0", тому використати її як платіжний засіб неможливо.
Зауважте! Випуск таких банкнот дозволив Європейський центральний банк у 2015 році. Тобто це не фальшивка і не порушення закону, а офіційний продукт.
Фото: Банкнота номіналом 0 євро / Фото: Монети України та світу
Навіщо випускати банкноти 0 євро?
Фактично банкнота номіналом 0 євро є різновидом ювілейних монет, які випускають у різних країнах світу. Їхня цінність визначається не номіналом, а рідкістю, дизайном і попитом серед колекціонерів.
Кожна серія таких банкнот обмежена і зазвичай має до 5 тисяч екземплярів. Саме це обмеження і створює ажіотаж. Офіційно купюру продають приблизно за 2 – 2,5 євро, але на вторинному ринку її ціна може зростати в рази.
Колекціонери полюють на:
- рідкісні серії;
- "красиві" або символічні номери;
- банкноти з певними історичними чи культурними мотивами..
Також банкноти 0 євро мають культурну цінність. Часто серії присвячують певним історичним подіям, відомим особистостям або архітектурним пам’яткам.
Наприклад, у Німеччині друкували "нульові" євро із зображенням парусника Gorch Fock, який є символом міста Кіль. Пізніше випускали купюри з Вольфгангом Амадеєм Моцартом, Карлом Марксом та іншими історичними постатями.
Зауважте! Євро номіналом 0 євро, звісно, активно купують туристи як незвичайний сувенір. Такі банкноти часто продаються у музеях, туристичних центрах або біля відомих пам’яток.
Де ще друкують "нульові" банкноти?
Ідея "нульових" банкнот поступово поширилася і за межі Європи. Зокрема, в Індії з’явився власний аналог – купюра номіналом 0 рупій із зображенням Махатми Ганді. Вона не є платіжним засобом і не приймається в магазинах, адже створена зовсім для іншої мети.
Такі банкноти використовували як інструмент боротьби з корупцією. Їх вручали чиновникам у ситуаціях, коли від громадян вимагали хабар, як символічний жест відмови платити. Водночас дизайн купюри лише частково нагадує справжні гроші: вона стилізована під банкноту у 50 рупій і має зображення лише з одного боку, щоб не порушувати законодавство про підробку.
З часом "нульова" рупія перетворилася на впізнаваний символ антикорупційного руху. Деякі посадовці навіть почали виставляти її у своїх кабінетах як знак прозорості та власної принципової позиції проти хабарництва.