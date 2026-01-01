Почему 500 евро изымают из обращения?

500 евро решили изъять из обращения, поскольку именно эту купюру часто подделывали и использовали в незаконных мошеннических операциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также Платит вовсе не Москва: кто на самом деле финансирует войну России против Украины

Заметим, что 500 евро и в дальнейшем будут сохранять свою стоимость. То есть, обмениваются они без комиссии.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

Обратите внимание! 500 евро относятся к первой серии евро. Во вторую – эта банкнота не вошла.

Как сообщает Европейский центральный банк, сейчас есть две серии евро:

Первая серия включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.

серия включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года. Вторая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эти банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы).

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– указывал ЕЦБ.

Что еще стоит знать о евро сейчас?

Евровалюта должна свободно обмениваться в Украине. Трудности могут возникнуть только, если банкнота сильно повреждена. Понятие незначительно изношенная купюра было отменено еще в 2023 году. То есть, если купюра имеет небольшие повреждения, ее должны обменять.

Несколько сложнее обмен, если купюра имеет признаки значительного износа. В таком случае банкноту отдают на инкассо. Эта процедура проводится по тарифам финучреждения.

Важно! Если вам отказывают в обмене купюры, соответствующей установленным требованиям, вы имеете право обратиться в НБУ с жалобой.