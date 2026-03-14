Двум категориям украинцев разрешили не платить за распределение газа: кого это касается

Плата за распределение природного газа является обязательной для большинства бытовых потребителей. В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения, ведь некоторые украинцы могут не платить за эту услугу.

Кто может не платить за распределение газа?

Прежде всего, это касается повреждения жилья, например вследствие обстрелов или техногенных аварий, сообщаются в "Газсетях".

Если объект становится непригодным для эксплуатации и газоснабжение прекращают из соображений безопасности, оператор газораспределительной системы может остановить начисление платы.

Важно! Это происходит с месяца, наступающего после официальной фиксации повреждения.

Второй случай предусматривает расторжение договора на распределение газа и фактическое отсоединение объекта от газораспределительной сети. Для этого должно быть проведено механическое отключение дома или квартиры от системы, что подтверждается соответствующими документами оператора сети.

Обратите внимание! Отсутствие жильцов в жилье или временное прекращение пользования газом не является основанием для автоматической отмены платы. Газораспределительная сеть продолжает функционировать, а оператор системы несет расходы на ее обслуживание независимо от того, потребляется ли газ в конкретном помещении.

Почему распределение начисляют при нулевом потреблении?

У "Газправде" объясняют, что плата за распределение природного газа не является оплатой за сам ресурс. Она покрывает расходы на функционирование и техническое содержание инфраструктуры, через которую топливо доставляется к потребителям.

Прежде всего это об обслуживании газопроводов, контроль их технического состояния, проведение плановых и аварийных ремонтов, а также поддержку системы в безопасном рабочем режиме. Именно поэтому начисление осуществляется для всех объектов, подключенных к газораспределительной сети.

Как формируется плата за распределение газа?

Стоимость услуги распределения природного газа может отличаться в зависимости от региона и оператора газораспределительной системы. Тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ежемесячный платеж формируется на основе так называемой годовой заказанной мощности.

Она определяется по объему газа, который домохозяйство потребило в течение предыдущего газового года – периода с 1 октября по 30 сентября.

Полученный годовой показатель делят на 12 равных частей, после чего умножают на тариф оператора газораспределительной сети.

В результате формируется фиксированная ежемесячная плата, которую потребитель платит в течение следующего года независимо от фактического объема потребления газа в конкретном месяце.

