Кому придут нулевые платежки за коммуналку?
Для части украинских пенсионеров коммунальные счета могут оказаться нулевыми, разъясняет Пенсионный фонд Украины. Это не временная акция, а предусмотренная законом 100% компенсация стоимости света, газа и отопления для отдельных категорий пожилых людей,
То есть, право на полное возмещение имеют пенсионеры, которые работали в сельской местности и после выхода на пенсию остались там проживать.
Важно! Льгота охватывает оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, а также приобретение печного топлива или сжиженного газа.
В перечень профессий, которые дают право на нулевые платежки, относятся:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические специалисты;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры;
- библиотекари и музейные работники;
- специалисты по защите растений.
Какие условия получения 100% скидки на коммуналку?
При этом, льгота не является безусловной. Необходимо иметь не менее трех года стажа на соответствующей должности, работать по этой профессии до момента выхода на пенсию и фактически проживать в сельской местности после завершения трудовой деятельности.
Ключевым является также и уровень дохода, уточнили в Пенсионном фонде:
- среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать установленный порог, что в 2026 году составляет 4 660 гривен;
- если показатель выше, право на 100% компенсацию теряется, однако можно оформить жилищную субсидию.
К тому же, льгота назначается сроком на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до завершения календарного года. Следует также учитывать, что льгота распространяется только на самого пенсионера.
Для оформления нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Обратите внимание! Если лицо еще не внесено в реестр льготников, дополнительно необходима справка о праве на льготу.
Кто еще может получить скидку на коммуналку?
Право на 50% компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг имеют многодетные семьи при условии, что в семье воспитывается трое и более детей, а среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не превышает установленный лимит.
Для назначения льготы необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд Украины, органов социальной защиты населения или через центр предоставления административных услуг.
Решение о предоставлении скидки принимается в срок до десяти рабочих дней с момента подачи полного пакета документов.