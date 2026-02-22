Кому придут нулевые платежки за коммуналку?

Для части украинских пенсионеров коммунальные счета могут оказаться нулевыми, разъясняет Пенсионный фонд Украины. Это не временная акция, а предусмотренная законом 100% компенсация стоимости света, газа и отопления для отдельных категорий пожилых людей,

То есть, право на полное возмещение имеют пенсионеры, которые работали в сельской местности и после выхода на пенсию остались там проживать.

Важно! Льгота охватывает оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, а также приобретение печного топлива или сжиженного газа.

В перечень профессий, которые дают право на нулевые платежки, относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические специалисты;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

библиотекари и музейные работники;

специалисты по защите растений.

Какие условия получения 100% скидки на коммуналку?

При этом, льгота не является безусловной. Необходимо иметь не менее трех года стажа на соответствующей должности, работать по этой профессии до момента выхода на пенсию и фактически проживать в сельской местности после завершения трудовой деятельности.

Ключевым является также и уровень дохода, уточнили в Пенсионном фонде:

среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать установленный порог, что в 2026 году составляет 4 660 гривен;

если показатель выше, право на 100% компенсацию теряется, однако можно оформить жилищную субсидию.

К тому же, льгота назначается сроком на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до завершения календарного года. Следует также учитывать, что льгота распространяется только на самого пенсионера.

Для оформления нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Обратите внимание! Если лицо еще не внесено в реестр льготников, дополнительно необходима справка о праве на льготу.

Кто еще может получить скидку на коммуналку?