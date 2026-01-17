Кому подняли пенсию почти до 26 тысяч гривен?
Максимальная пенсия в Украине в 2026 году выросла до 25 950 гривен в месяц. Такой размер выплат сформировался после автоматического перерасчета, который государство провело с начала года для отдельных категорий пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
На такой высокий размер пенсии в будущем могут рассчитывать и граждане, которые имеют длительный страховой стаж и стабильно высокие официальные доходы. Чтобы пенсия формировалась ближе к максимальной сумме, ежемесячная заработная плата должна составлять примерно 50 000 гривен или более.
Справочно: Именно с официальной зарплаты, а не "на руки", уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, которые учитываются при начислении пенсий и зачислении страхового стажа.
В то же время законодательство сохраняет ограничения: максимальная пенсия не может превышать десятикратный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Исключение сейчас сделано для военнослужащих и лиц, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии с 2014 года.
Из-за чего выросли максимальные пенсионные выплаты?
Как объясняют в Пенсионном фонде, ключевым основанием для изменений стало повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 2 595 гривен. Именно этот показатель является базовым для расчета минимальных пенсий, надбавок и доплат, а также определяет предельный размер выплат для части пенсионеров.
Интересно! Наиболее ощутимым перерасчет стал для тех, у кого пенсия установлена в процентном соотношении к прожиточному минимуму.
Одновременно выросла и минимальная пенсия: с 1 января 2026 года она составляет 2 595 гривен, что на 234 гривны больше, чем раньше.
Кому еще поднимут пенсию в 2026 году?
Перерасчет пенсий в 2026 году стартует с 1 марта. При этом будут учитываться изменения средней заработной платы по стране и уровень инфляции, чтобы выплаты отражали реальную покупательную способность пенсионеров.
Важным моментом является то, что индексация не будет распространяться на тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет. Для этих граждан выплаты останутся на уровне, установленном при назначении пенсии, без автоматического повышения.