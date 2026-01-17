Кому подняли пенсию почти до 26 тысяч гривен?

Максимальная пенсия в Украине в 2026 году выросла до 25 950 гривен в месяц. Такой размер выплат сформировался после автоматического перерасчета, который государство провело с начала года для отдельных категорий пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

На такой высокий размер пенсии в будущем могут рассчитывать и граждане, которые имеют длительный страховой стаж и стабильно высокие официальные доходы. Чтобы пенсия формировалась ближе к максимальной сумме, ежемесячная заработная плата должна составлять примерно 50 000 гривен или более.

Справочно: Именно с официальной зарплаты, а не "на руки", уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, которые учитываются при начислении пенсий и зачислении страхового стажа.

В то же время законодательство сохраняет ограничения: максимальная пенсия не может превышать десятикратный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Исключение сейчас сделано для военнослужащих и лиц, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии с 2014 года.

Из-за чего выросли максимальные пенсионные выплаты?

Как объясняют в Пенсионном фонде, ключевым основанием для изменений стало повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 2 595 гривен. Именно этот показатель является базовым для расчета минимальных пенсий, надбавок и доплат, а также определяет предельный размер выплат для части пенсионеров.

Интересно! Наиболее ощутимым перерасчет стал для тех, у кого пенсия установлена в процентном соотношении к прожиточному минимуму.

Одновременно выросла и минимальная пенсия: с 1 января 2026 года она составляет 2 595 гривен, что на 234 гривны больше, чем раньше.

