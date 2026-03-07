Из-за чего могут лишить субсидии весной?

Весной часть украинцев может столкнуться с пересмотром или прекращением жилищных субсидий. Это может произойти в случаях, когда меняются обстоятельства, влияющие на право на получение государственной помощи, или если во время проверки оказываются основания для ее отмены.

Интересно Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте

Как объясняет адвокат Анна Даниэль в комментарии для 24 Канала, порядок назначения и предоставления жилищных субсидий определяет Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденное постановлением Кабинета Министров №848.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная помощь для домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В то же время ее назначение зависит от ряда условий, предусмотренных законодательством.

Когда могут отказать в назначении субсидии?

Одной из самых распространенных причин отказа в назначении субсидии является наличие просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Наличие долга за коммунальные услуги является законным основанием для отказа в назначении субсидии. Поэтому перед подачей документов следует проверить состояние расчетов и провести сверку платежей,

– объясняет адвокат.

Именно поэтому эксперты советуют заранее проверять оплату коммунальных услуг и своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку.

Когда субсидию могут пересмотреть и отменить?

Система назначения субсидий в Украине остается в значительной степени автоматизированной. Если домохозяйство уже получает помощь, ее обычно пересчитывают автоматически на соответствующий период.

Однако есть случаи, когда получатель обязан сообщить Пенсионный фонд об изменениях.

Если у человека изменился состав семьи, имущественное положение или перечень коммунальных услуг, об этом необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней,

– отмечает Анна Даниэль.

Такие изменения могут повлиять на право на субсидию или на размер государственной помощи.

Кто еще может потерять помощь в марте?