Из-за чего могут лишить субсидии весной?
Весной часть украинцев может столкнуться с пересмотром или прекращением жилищных субсидий. Это может произойти в случаях, когда меняются обстоятельства, влияющие на право на получение государственной помощи, или если во время проверки оказываются основания для ее отмены.
Как объясняет адвокат Анна Даниэль в комментарии для 24 Канала, порядок назначения и предоставления жилищных субсидий определяет Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденное постановлением Кабинета Министров №848.
Жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная помощь для домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В то же время ее назначение зависит от ряда условий, предусмотренных законодательством.
Когда могут отказать в назначении субсидии?
Одной из самых распространенных причин отказа в назначении субсидии является наличие просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Наличие долга за коммунальные услуги является законным основанием для отказа в назначении субсидии. Поэтому перед подачей документов следует проверить состояние расчетов и провести сверку платежей,
– объясняет адвокат.
Именно поэтому эксперты советуют заранее проверять оплату коммунальных услуг и своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на право на государственную поддержку.
Когда субсидию могут пересмотреть и отменить?
Система назначения субсидий в Украине остается в значительной степени автоматизированной. Если домохозяйство уже получает помощь, ее обычно пересчитывают автоматически на соответствующий период.
Однако есть случаи, когда получатель обязан сообщить Пенсионный фонд об изменениях.
Если у человека изменился состав семьи, имущественное положение или перечень коммунальных услуг, об этом необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней,
– отмечает Анна Даниэль.
Такие изменения могут повлиять на право на субсидию или на размер государственной помощи.
Кто еще может потерять помощь в марте?
В марте часть внутренне перемещенных лиц может потерять право на государственную денежную помощь из-за проверки соответствия установленным критериям.
В частности, основанием для прекращения выплат может стать превышение допустимого уровня доходов, изменение фактического места жительства или потеря статуса ВПЛ.
В то же время для отдельных социально уязвимых категорий предусмотрено автоматическое продление выплат без необходимости повторного обращения. Это касается, в частности, пенсионеров, людей с инвалидностью и детей, лишенных родительской опеки.